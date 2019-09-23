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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da akaryakıt tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 9 ölü, 11 yaralı

- Ukrayna’da akaryakıt tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 9 ölü, 11 yaralı

Otobüs ve tankerin görüntüsü

Hastane Akaryakıt Tankeri Karya Yakıt Tankeri Yolcu Otobüsü 

-Olay yeri

( KİEV ) KİEV

- Ukrayna’da akaryakıt tankeriyle yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin öldüğü belirtildi. Ukrayna’nın kuzeyindeki Jitomir bölgesinde akaryakıt tankeriyle 51 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü çarpıştı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralananlar hastaneye kaldırıldığı, kaza sonucu alev alan tankerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü belirtildi. Ukrayna’nın Odessa kentinde Cumartesi günü bir minibüsle kamyonun çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.
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