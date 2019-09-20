Uğur Okulları Van Kampüsü açıldı

-Açılış konuşmaları

-Okulun gezilmesi

-detaylar



( VAN ) VAN



- Uğur Okulları Van Kampüsü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Terzioğlu Mahallesi’nde faaliyete geçirilen kampüsün açılış törenine Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, Van Ticaret Borsası (VATBO) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Van Kampüsü kurucuları, eğitim yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye'nin 44 ilinde, 64'ü kampüs olmak üzere 106 okulda aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uyguladıklarını ifade ederek, “Uğur Okulları, 15 milyon liralık eğitim yatırım bedeli ile hayata geçirdiği Van Kampüsünü öğrencileri ile buluşturdu. Van dahil ülke genelinde bu sene 37 yeni okul açarak toplam 500 milyon liralık bir eğitim yatırımı gerçekleştirdik. Biz, öğrencilerimizin dünya varlıklarını tüketen değil, gelecekleri için üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz" dedi.

Köklü bir geçmişe sahip Uğur Okulları'nın en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunun altını çizen Kulaberoğlu, "51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimizi başarılı bir şekilde okullarımıza entegre ettik. Okullarımızda yer alan 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerin sınav başarısının artırılması, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilimsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanması sağlanıyor. Online eğitim platformu Metodbox ile öğrencilerin hedeflerine adım adım ilerlemeleri için akademik destek sağlanıyor” ifadelerini kullandı. Bu yıl LGS ve YKS sınavlarındaki başarılarına da değinen Kulaberoğlu, “Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencimizden biri yüzde 5'lik dilimde yer aldı. YKS'de ilk binde 32 derece yaptık. 173 öğrencimizi tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 6 bin 54 öğrencimizi mühendislik fakültesine, 752 öğrencimizi hukuk fakültesine, 4 bin 238 öğrencimizi iktisadi idari bilimler fakültesine, 9 bin 738 öğrencimizi de diğer fakültelere uğurladık" diye konuştu.

Öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini belirten Kulaberoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazandırmayı hedeflediğimiz birinci dil Türkçe. Biz akademik ve sosyal hayattaki başarının anahtarının Türkçeyi doğru kullanmak olduğuna inanıyoruz. İkincisi bilim dili olan matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncüsü, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dili. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilen ve teknoloji üretebilen gençler yetiştirmek hedefimiz. Beşinci ise iyi insan olmanın dilidir. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceri olan sanat ve sporu da onlara aşılıyoruz." Kurum olarak özel okulların kendileri için değerli olduğunu belirten Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, "Özel öğretim kurumları ile eğitim ve öğretimin yükünü beraber sırtlarız. Hatta eğitimin kalitesinin artmasında lokomotif sektörü de görürler. Bugün itibariyle ilimizde 24 özel okul açılarak yüzde 65'lik bir artış yaşandı. Burada Van olarak vermiş olduğu çok güzel mesajlar var. Bugün yüzde 65'lik artış, Van’daki güven ortamının, huzurun bir göstergesidir" diye konuştu.

Uğur Okulları Van Kampüsü hakkında bilgilendirmede bulunan Kurucu Müdürü Celal Lenk ise, kampüsün 4 bin 200 metrekare kapalı, 3 bin 600 metrekare açık alandan oluşturulduğunu belirterek, güçlü akademik kadrolar ile öğrencilere mükemmel bir eğitim hizmeti sunacaklarını belirtti.

Lenk, "769 öğrenci kapasiteli kampüsümüzde, bilgi ve iletişim teknolojileri, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 100 kişilik konferans salonu, halı saha, basketbol ve voleybol sahası ile kapalı spor salonu bulunuyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden tören, katılımcıların okulu gezmeleri ile sona erdi. (ATL-MSA-Y)

