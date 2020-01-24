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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Uğur Mumcu, hayatını kaybettiği aracın önünde anıldı

Uğur Mumcu, hayatını kaybettiği aracın önünde anıldı

Tören alanından görüntüler

Çekiliş Anma Töreni Saygı Duruşu Bombalı Saldırı Saldırı 

-Karanfil bırakılırken görüntüler
-Sergilenen araçtan görüntüler
-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un açıklaması
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de Uğur Mumcu için anma töreni ESKİŞEHİR

- Saldırıya uğrayarak hayatını kaybedişinin 27. yılında tüm Türkiye’de anılmaya devam eden Uğur Mumcu, Eskişehir'de sergilenen hayatını kaybettiği otomobilinin önünde düzenlenen tören ile anıldı.Yoğun bir katılımla gerçekleşen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Çok sayıda vatandaş Uğur Mumcu için açılan pankartlar ile merhum gazeteciyi anarken bombalı saldırının düzenlendiği aracın önüne karanfiller bırakıldı. Törende Uğur Mumcu’nun anısına şiir dinletisi de yapılırken katılımcılar ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 24 Ocak tarihinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci için beyaz güvercinleri doğaya bıraktı.“Bu araç hukuksuzluklar bitinceye kadar ibret olsun diye duracak”Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, teröre karşı olduklarını bir kez daha hatırlatarak, “Kim terörden yana ise ve kim terörden besleniyor ise bu işten vazgeçmelidir. Demokrasi ve hukuk hepimize lazımdır. Aynı tarihte bir emniyetçi olarak Gaffar Okan da hayatını kaybetti. Eskişehir’de bu araç hukuksuzluklar bitinceye kadar ibret olsun diye duracak. Görenler hatırlasınlar ve bunun hesabını sorsunlar. Temel amacımız budur. Bugün 24 Ocak’ta tüm teröre karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.Etkinlik sonunda Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan çekilişi kazananlara Uğur Mumcu anısına kitaplar hediye edildi.
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