Uçurumdan düşen çocuk güçlükle kurtarıldı

-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Hastane önünden genel görüntü



( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN



- Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçurumdan aşağı düşen çocuk ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı. Olay, Gölbaşı ilçesi Karabahşılı köyü Boruk Dağı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Mehmet Emin Çıra (16) gezintiye çıktığı esnada ayağı kayarak uçurumdan aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlanan Mehmet Emin Çıra, kayalıkların arasına sıkıştı. Ailesi, Mehmet Emin Çıra’yı çıkarmak istedi ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerine jandarma, itfaiye, 112 sağlık ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk olarak ulaşan itfaiye ekipleri ve jandarma çocuğu düştüğü yerden çıkarttı. Uzun süren uğraşlar sonrasında çocuğu düştüğü yerden kurtaran ekipler yaklaşık 200 metre taşıdıktan sonra 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (KA)

