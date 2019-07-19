Uçurumda köpek kurtarma operasyonu

-Uçurumdaki köpek

-Köpeğe ulaşmaya çalışması

-Köpeği sevmesi

-Köpeğin korkarak uzaklaşması

-Zekeriya Koç adlı vatandaşın uçuruma tırmanması

-Köpeği kucağına alıp uçurumdan indirmeye çalışması

-Bayan itfaiye görevlisine köpeği vermesi

-Köpeğin özgürlüğüne kavuşması

-Zekeriya Koç adlı köpeği kurtaran vatandaş ile röportaj



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun'da uçurumda mahsur kalan köpek, itfaiyenin ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kuşçulu mevkisi Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tutuklanan bir şüpheliyi cezaevine götürürken uçurumda mahsur kalan bir köpeği fark ettiler. Durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber veren narkotik polisleri, köpeğin kurtarılmasını istediler. Sıcaktan ve açlıktan bitkin halde olan, yaklaşık 30 metrelik uçurumda mahsur kalan köpek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, itfaiye merdiveni ile uçurumdaki köpeğin bulunduğu yere ulaşmaya çalıştı. Köpeğin bulunduğu yer dik yamaç olduğu için onu almakta zorluk çeken ekiplere Zekeriya Koç adlı vatandaş yardımda bulundu. Uçuruma tırmanarak köpeğin yanına ulaşan vatandaş, itfaiye görevlisi genç kızın da yardımıyla uçurumdan alınan köpek, nefes kesen operasyon sonucunda kurtarıldı. Yola indirilen köpek daha sonra özgürlüğüne kavuştu.

