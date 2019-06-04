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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Uçuruma düşerek hayatını kaybeden gazetecinin evinde hüzünlü bayram

Uçuruma düşerek hayatını kaybeden gazetecinin evinde hüzünlü bayram

ziyaretten detay görüntüler

Cenaze Muhabir Bayram Ziyareti 

-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen ve cenazesi aramaların 14’üncü gününde bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Pehlivan’a eşi Yıldız Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, İl Jandarma Komutanı Halil Murat Bilgiç, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız ve bazı kurum amirleri de eşlik etti. Abdulkadir Nişancı’nın eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay ile kayınpederi Yaşar Mutlu ile bir süre sohbet eden Vali Pehlivan ve eşi, her zaman ailenin yanlarında olduklarını belirttiler. Nişancı’nın eşi Çiğdem ve kayınpederi Yaşar Mutlu, Vali Pehlivan’a kazanın yaşandığı andan aramaların neticelendiği güne kadar verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti. Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, cemiyetin kapısının Nişancı’nın ailesine her zaman sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.
Ziyaret okunan Kur'an-ı Kerim ve Bayburt Müftü Yardımcısı Zeki Kaya’nın yaptığı duanın ardından son buldu.
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