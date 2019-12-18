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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Uçakta ‘FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağıran kadın adliyeye getirildi

Uçakta ‘FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağıran kadın adliyeye getirildi

Şüpheli kadının adliyeye girişi

Polis Polis Merkezi Kamera Cep Telefonu Avcılık 

-Kendini yere atması
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Adliye önünde kendini yere attı, 'bomba değilim' diye bağırdı İSTANBUL

- Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkaran kadın, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
Şüpheli, adliyeye girişi sırasında bir anda kendini yere atarak ‘ben bomba değilim’ diye bağırdı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde Kıbrıs'a hareket etmek üzere piste doğru giden bir uçakta sabah saatlerinde panik yaşandı. Pegasus Havayollarına ait uçakta bulunan Nigar D. isimli kadın, “Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım. Havalimanında 5 tane bomba var” diye bağırdı. Şahsı görevliler ve uçaktaki diğer yolcular durdurmaya çalışırken, o anlarsa uçaktaki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi.
Kendini yere attı Şüpheli Nigar D., polisler eşliğinde adliyeye doğru yürüdüğü sırada bir anda kendini yere atarak, ‘ben bomba değilim’ diye bağırdı. Polislerin yardımıyla ayağı kalkan kadın adliyeye girdi. Şüphelinin savcılık ifadesinin başlaması bekleniyor.
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