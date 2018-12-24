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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Uçakta doğan 'Benel' bebek ABD’ye gitti

Uçakta doğan 'Benel' bebek ABD’ye gitti

Bebeğin ailesi ile röportaj

Yolcu Uçağı Bebek Hastane Çağa Trol 

-Bebekten görüntü
-Babanın el sallaması
-Ailenen bilet işlemlerini yaptırması
-Baba ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türk Hava Yolları'nın Kinşasa-Libreville-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağında doğan ve bir süredir hastanede bulunan 'Benel' bebek, bugün Türk Hava Yollarının uçağı ile San Francisco aktarmalı Dallas’a gitti. Türkiye’deki tedavi masrafları THY tarafından karşılanan bebeğin ailesi, yetkililere teşekkür etti. Türk Hava Yolları'nın 13 Aralık'taki Kinşasa-Libreville-İstanbul seferindeki yolculardan Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu yolcu Musuamba Mıchoukayembe, Nijer havası üzerinde doğum yaptı. Sağlık durumu iyi olan anne ve bebeği, uçağın İstanbul’a inişinin ardından hastaneye götürüldü. 13 bin metrede dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe ’Bennel’ adı verildi.
Hastanede sağlık kontrollerinden geçen anne Musuamba Mıchoukayembe ve Benel bebek bugün taburcu edilerek Turkish Ground Services (TGS) personeli eşliğinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Bennel bebek annesi ve babası ile birlikte THY ait uçakla San Francisco aktarmalı olarak Dallas’a gitti. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan baba Kayoka Renemukadi, “Ben doktorum, uçakta doğumunu gerçekleştirdik. Biz transit olarak ABD’ye gidecektik. Herkese teşekkür ederim” dedi.
Türkiye’den ayrılırken, neşeli oldukları gözlenen aile ile Türk Hava Yolları ve TGS personeli uçağa binene kadar ilgilendi. Pasaporttan geçerken gazetecilere el sallayan aile daha sonra uçağa gitti.
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