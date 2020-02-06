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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı

Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı

-Arşiv

Cenaze Genç Kadın 

--Fotoğraflar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakıldığı kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt’tan geriye seyahatlerindeki fotoğrafları kaldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çakılmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan 29 yaşındaki Songül Bozkurt'un İzmir’de yaşadığı öğrenildi. Genç kadının bekar olduğu ve farklı yerler görmeyi sevdiği için çok sık seyahat ettiği ifade edilirken, Bozkurt’un İstanbul’a da bir arkadaşıyla görüşüp gezmek için gittiği öğrenildi. Songül Bozkurt’tan geriye Dubai ve Abu Dabi’de çekildiği fotoğraf kareleri kaldı. Bozkurt’un cenazesinin ise ABD’de yaşayan kardeşinin İzmir’e gelmesinin ardından defnedileceği öğrenildi.
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