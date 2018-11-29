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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uçak kazası tatbikatı - VAN

Uçak kazası tatbikatı - VAN



: - Havalimanından detay - Yangından detaylar - Yangına müdahale eden araçlar - Yaralıların çıkarılması - Sağlıkçıların müdahalesi - Ambulanslara taşınması Van 'da uçak kazası tatbikatı - Ferit Melen Havalimanı'ndaki tatbikatta, senaryo gereği düşen uçakta çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan yolcular kurtarıldıVAN (AA) - Van Ferit Melen Havalimanı'nda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Ferit Melen Havalimanı Müdürlüğünce "Acil Durum Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği inişe geçen uçak pistin başlangıç kısmına düştü. Uçakta çıkan yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Müdürlüğü (ARFF) ekiplerince kimyevi toz ve köpük kullanılarak söndürüldü. Uçakta mahsur kalanlar da AFAD ve UMKE ekiplerce kurtarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.Ferit Melen Havalimanı Müdürü Hakan Şehribanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası bir kaza sonrası ekiplerin enkaza 120 saniye içerisinde ulaşması gerektiğini söyledi.

Bu tür tatbikatların önemine işaret eden Şehribanoğlu, "Kazalarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini, yeterliliğimizi ve kendimizi test etmemizi sağlıyor. Bu olayların olmasını kesinlikle istemeyiz ancak her türlü ihtimali göz önünde bulundurmamız gerekir. Havalimanımızda 34 personel ve 9 araçtan oluşan ARFF teşkilatımız 24 saat nöbette." dedi.
Tatbikata Van Büyükşehir, Tuşba, İpekyolu ve Edremit belediyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları, DSİ, Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Acil Servis Kurtarma Tatbikatı Uçak Kazası 112 Acil Servis Düşen Uçak 

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