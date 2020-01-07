Uçağın pistten çıkma anı kamerada

-fotoğraflar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sorunsuz bir şekilde piste iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden pistten çıkıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah uçak pistten çıkmıştı. Uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçak piste sorunsuz iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor.



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