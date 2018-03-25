Uber şoförünün darp ettiği kadın kanlar içinde kaldı

-Kadından görüntüler

-Taksici Rop

-Kadın ile rop

-Kızının gidişi

-Fotoğraflar

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Atatürk Havalimanı’na gelmek üzere Uber’e binen kadın yolcu ile şoför arasında ücret tartışması çıktı. İddiaya göre yolcudan 220 lira isteyen şoför, parayı alamayınca şiddete başvurdu. Darp edilen kadın yolcu kanlar içinde kaldı. Son günlerde taksicilerle Uberciler arasında yaşanan gerginlik yoğun bir şekilde devam ederken, yaşanan olumsuz olaylara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez Uber çalışanı değil, araca binen yolcu mağdur oldu. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelmek üzere İstinye’den kızıyla birlikte Uber’e binen Birgül E. havalimanına yaklaştığı sırada Basın Ekspres yolu üzerinde aracın şoförüyle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşandı. Darp edilen kadın kanlar içinde kaldı İddiaya göre Uber şoförü yolcudan normal ücretin çok daha üzerinde bir rakam olan 220 lira istedi. Fiyatın çok yüksek olması nedeniyle bu rakamı ödemek istemeyen yolcu Birgül E. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uber şoförü yolcuyu darp etti. Yaşadığı fiziki şiddetle kadın yolcu kanlar içinde kaldı. “Hanım efendi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı” Basın Ekspres Yolcunda olayın yaşandığı sırada bölgeden geçen Atatürk Havalimanı’nda görevli taksi şoförü Murat Tağu, “Basın Ekpres Yolundan havalimanına geldiğim sırada sağda park halinde bir araç gördüm. Araçta bir sorun olduğunu tahmin etti. Aracın önünde durduğumda bir kız gelip yardım istedi. Uber sürücüsü, VIP bir araçtı. Resimleri de hatta bende mevcuttu. Ben kızla ilgilenirken hanım efendiyi olduğu gibi araçtan bariyerlerin üzerine attı. Resim ve görüntüleri mevcut. İnsanlık dışı bir durum. Bir insanın yapabileceği bir şey değil. Ben denk geldim. İnsanlar güvenip itibar ediyorlar. Aracın resimleri de mevcut. Sürücüyü tarif edebilirim. Sürücü kaçtı. Hatta beni de araçla beraber bir şerit sürükledi. Az daha ben de kazaya maruz kalabilirdim. İstinye’den binmişler. Havalimanına kadar gelecekler. Bulundukları istikamete kadar 250 tl istenmiş. Hanım efendi itiraz edince, ben havalimanına girmiyorum, girersem bana ceza uygulayacaklar" demiş. Bütün sıkıntı fazla para istemekten dolayı” diyerek gördüklerini anlattı. Darp eden şoförün bulunması için çalışma başlatıldı Yol kenarında kanlar içinde kalan kadın yolcuyu taksiye alarak Havalimanına getiren Murat Tuğa, ilk olarak havalimanı sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra Dış Hatlar Gidiş katının bulunduğu alan gelen sağlıkçılar yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri de sağlık kontrolünün ardından darp edilen yolcuyu şikayet dilekçesinin alınması üzere Havalimanı Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Kadın yolcunun ABD’ye gidecek kızı ise emniyet güçlerinin yardımıyla uçağına yetiştirildi. Yaşanan olayın ardından yolcuyu darp eden Uber şoförünün bulunması için çalışma başlatıldı.

