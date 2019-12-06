Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Seydikemer’de

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Seydikemer’de

- katılımcılardan görüntüler

Su Ürünleri İhracat 50 Milyon Dolar Halk Oyunları Hayvancılık 

-- halk oyunları
-- ziraat odası açılışı
-- sağlığım için doğayı seçtim hobi bahçelerinde inceleme yapılması
-- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar konuşması
-- Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu konuşması
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Ziraat Odası’nın açılış yapıp “Sağlığım için doğayı seçtim hobi bahçeleri”nde inceleme bulundu. Açılışa, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Antalya ve Denizli Ziraat Odası başkanları, çevre ilçelerin oda başkanları ve çiftçiler takıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Seydikemer Ziraat Odası açılışında yaptığı konuşmada, Muğla’nın bir turizm şehri olarak algılandığını, tarım ve hayvancılık potansiyeline bakıldığında ise ciddi bir tarım ili olduğunu söyledi.

Bakanlıklarla Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yaptığı protokol çerçevesinde 560 bin çiftçiye eğitim verdiklerini bunun 190 bininin kadın çiftçi olduğunu dile getirdi. Bayraktar “Muğla'nın 2 milyon 300 bin dekar civarında tarım alanına sahip olduğunu, Muğla da bir meyve, sebze cenneti. Birlik olarak çiftçimizin hak ve menfaatlerini aramanın yanında projelerle çiftçiyi bilgiyle bulaştırmamız lazım. Ne kadar destek, katkı sunulursa sunulun çiftçiyi bilgiyle buluşturmazsanız tarım sektöründe hedeflere ulaşamazsınız. Bakanlıklarla Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yaptığı protokol çerçevesinde 560 bin çiftçimize eğitim verdik. Bunun 190 bini kadın çiftçimiz. Ne kadar üyemiz varsa hepsine eğitim vermek zorundayız. Çiftçimizi eğitimle buluşturmak zorundayız. Oda başkanlarının oturduğu koltukların bile çiftçiye ait, çiftçi ne derse onu yapmakla yükümlüyüz” diye konuştu.
Muğla’da yılın 12 ayı domates üretildiğini ve bunun yüzde 90'ının Ukrayna, Rusya, Irak, Suudi Arabistan’a ihraç edildiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: “Bu anlamda çiftinin de önünün açılması lazım. Bakanlıklar tarafından verilecek teşviklerle üretim artacak ama tedbir de almak zorundayız. Dünyada domates üretiminde üçüncü sıradayız. Son 10 yılın rakamlarına baktığımızda 450 milyon dolar gelirimizin 300 milyon dolarlara düştüğünü görüyoruz. İhracatta bir düşme görülüyor. Muhakkak yeni pazarlar bulmak zorundayız.” Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise ilin yaklaşık 1 milyon nüfusun yüzde 55'i hala kırsalda yaşadığını bildirdi. Zeytin, örtü altı domates, narenciye, çam balı, susam ve su ürünlerinin Muğla’nın en önemli sektörleri olduğunu belirten Saylak, bu alanlarda üretimde lider konumda olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Seydikemer Ziraat Odası’nın açılış yapıldı ve protokol üyeleri oda karışında kurulan “Sağlığım için doğayı seçtim hobi bahçeleri”nde inceleme yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamsi Yüzleri GüldürdüHamsi Yüzleri Güldürdü
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı