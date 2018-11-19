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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TV yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi... O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi

TV yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi... O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi

Şükrü Oytan'ın kalp krizi geçirdiği anlar

Televizyon İlk Müdahale Canlı Yayın Spor Programı Geçmiş Olsun 

-Şükrü Oytan'ın fotoğrafları

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de bir yerel televizyon kanalında spor yorumcusu olan Şükrü Oytan canlı yayında kalp krizi geçirdi. Oytan'ın kalp krizi geçirdiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Eskişehir'de yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan gazeteci Şükrü Oytan, canlı yayında kalp krizi geçirdi. Programda, Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının analizi yapılırken Oytan, takımlar hakkında yorum yaptığı konuşulduğu esnada birden duraksadı. Kısa bir sessizliğin ardından Şükrü Oytan, önce başını önünde bulunan masaya yasladı daha sonra dengesini kaybederek oturduğu sandalyeden düştü. Yaşanılan bu üzücü anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, olayın akabinde 112 Acil Sağlık ekibinin çağırıldığı kanala Oytan'ın kalp krizi geçirdiği belirlenerek, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Spor yorumcusu Oytan'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ayrıca yerel televizyon kanalının yatığı açıklamada ise, "Şükrü Oytan hocamıza 10 gün önce kalbinde ritim bozukluğu tanısıyla kalp pili takılmıştı. Bugün yaptığı program esnasında rahatsızlanıp kısa süreli baygınlık geçiren Şükrü hocamız acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları Şükrü hocamızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şükrü Oytan hocamıza ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” diye belirtildi.
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