Tuzla’daki şüpheli toz paniği sona erdi

-Beytullah Baybunar açıklaması

-Normale dönen çalışanların tesise girişi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Tuzla’daki gönderi toplama ve dağıtım merkezinde sabah saatlerinde görüldükten sonra şüphe ve paniğe neden olan esrarengiz tozla ilgili olay yerinde yapılan çalışmalar tamamlandı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikeye sebep olacak herhangi bir bulguya rastlanmazken, yapılan gaz ölçümünün ardından çalışanlar da işlerine geri döndü. Tuzla Orta Mahalle’de bir posta kurumuna ait gönderi toplama ve dağıtım merkezinde sabah saatlerinden itibaren yaşanan panik havası sona erdi. Saat 05.00 sıralarında kargo torbalarından birinde görülen ve şüphe üzerine polise haber verilen toz madde için AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri saat 10.30 sıralarında merkeze geldi. Özel kıyafetlerini giyerek tesis içerisine giren görevliler, detaylı incelemelerin ardından toz maddede hayati tehlikeye sebep olacak herhangi bir bulguya rastlanmadığı sonucuna vardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, tesisin yeniden çalışmaya elverişli olup olmadığının tespit edilmesi için tedbir amaçlı olarak tesis içerisinde gaz ölçümü yapıldı. Ölçümün ardından tesisin çalışmaya uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine saatlerdir dışarıda bekleyen personel, iş yerine girerek normal mesailerine başladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından kurumun İstanbul Bölge Başmüdür Yardımcısı Beytullah Baybunar, basın mensuplarına bilgi verdi. Gelinen noktada olumsuz bir durumun olmadığını ifade eden Baybunar, “Bir noktadan buraya gelen bir posta içerisinde bir miktar toz görülüyor. Tozun da ne olduğu personelimiz tarafından bilinmiyor, eğitimli bir personel değil. Ama eğitimli olsa da fark etmeyecek, bundan şüpheleniliyor ve gerekli yerlere bilgi veriliyor. UMKE çalışanları geliyor, gerekli incelemeleri yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir tehlike yaratacak ya da kötü sonuç verecek herhangi bir şeyle karşılaşmadıklarını söylediler. Ama her ihtimale karşı o tozun bir analizi yapılacak. İçerideki ölçümlere göre de bu tozun çevreye verdiği herhangi bir zarar yok. Çalışmaya engel olacak bir durum yok, bunun ölçümünü de yaptılar. Biz çalışmamıza devam edeceğiz. Hem idari yönden, hem adli yönden araştırmalar devam edecek. Sonucu daha sonra hep beraber göreceğiz” diye konuştu.



