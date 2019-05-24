Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Tuzla’da yangın: 4 yaralı - İSTANBUL Video

Tuzla’da yangın: 4 yaralı - İSTANBUL Video

- Tuzla’da yangın - 4 yaralı - Yangının çıktığı binadan detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiTuzla’da yangın: 4 yaralı - Bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Tuzla’da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilenerek yaralandı.Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Saraç Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, merdiven ile üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı.Kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının başladığı dairede ve üst katlarda mahsur kalan 2’si kadın 4 kişi dumandan etkilenerek hafif şekilde yaralandı.Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, sahura kalkıldığı saatlerde mutfakta başladığı iddia edilen yangın ile ilgili polis soruşturma başlattı.

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekibi Nadan Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı