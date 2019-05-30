Tuzla’da tersanede feci iş kazası

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Boğazına demir çubuk saplana işçi ölümle burun buruna geldi İSTANBUL



- Tuzla’da bir tersanede çalışma yaptığı sırada düşen işçinin boğazına demir çubuk saplandı. Ölümle burun buruna gelen yaralı işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Olay Tuzla tersaneler bölgesinde bir tersanede saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Tersanede çalışan işçi Selami Kılıçarslan, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan demirlerin üzerine düştü. Düşen işçi, boğazına demir çubuk saplamasıyla yaralandı. İşyerindeki görgü tanıkları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğazına demir çubuk saplanan işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (HA-EY

