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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tuzla’da tersanede feci iş kazası

Tuzla’da tersanede feci iş kazası

Tersaneden görüntü

Hastane İş Kazası Bild Demir Çubuk Gesi 

-Polis ve ambulanstan görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Boğazına demir çubuk saplana işçi ölümle burun buruna geldi İSTANBUL

- Tuzla’da bir tersanede çalışma yaptığı sırada düşen işçinin boğazına demir çubuk saplandı. Ölümle burun buruna gelen yaralı işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Olay Tuzla tersaneler bölgesinde bir tersanede saat 15:30 sıralarında meydana geldi. Tersanede çalışan işçi Selami Kılıçarslan, çalışma yaptığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan demirlerin üzerine düştü. Düşen işçi, boğazına demir çubuk saplamasıyla yaralandı. İşyerindeki görgü tanıkları durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Boğazına demir çubuk saplanan işçi apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (HA-EY
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