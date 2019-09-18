Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla’da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Tuzla’da polyester fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

drone görüntüsü

( İSTANBUL -1)- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor İSTANBUL

Fabrika Gökyüzü Yükselen Yangına Müdahale 


- Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler kısa sürede gökyüzünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Tuzla’da Deri Sanayi Sitesi’nde bulunan bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar rüzgarın etkisiyle gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!Hatayda 25 Noktada Orman Yangını Başladı!
Kocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını YediKocasını Sevgilisine Bıçaklattı, Cesedini Yaktı, 13 Yıl Maaşını Yedi
Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga KameradaAvcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga Kamerada
Ankarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 YaralıAnkarada Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
Fuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon VermişlerFuhuş Yapılan Evlerin Etrafına Gözcü Koyup Komisyon Vermişler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı