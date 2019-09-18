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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü

Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü

Parçanın düşme anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Fabrika İtfaiye Aracı 


- Tuzla'da fabrikada yaşanan patlamanın ardından tanktan kopan parçanı yere düşmesi saniye saniye görüntülendi. Tuzla'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşanmış, tank itfaiye aracının üzerine düşmüştü. İtfaiye erlerinin yaralandığı olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde kopan parça hızla araçların üzerine düşüyor.
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