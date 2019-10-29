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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tuzla’da kimyasal koku paniği

Tuzla’da kimyasal koku paniği

Olay yeri

Polis Kimya Polis Ekipleri 

-Polis
-itfaiye

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da bir sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından kimyasal kokular geldiği iddia edildi. Çevreye yayılan koku paniğe neden olurken olay yerindeki incelemeler sürüyor. Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak üzerinde bulunan rögar kapaklarından çevreye kötü kokular yayıldığı iddia edildi. Kimyasal koku paniği yaşandığı olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine AFAD ekiplerinin gelmesi bekleniyor. Öte yandan olayla ilgili inceleme devam ediyor. (HA-EY-
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