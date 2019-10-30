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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla'da kimyasal koku iddiası - İSTANBUL

Tuzla'da kimyasal koku iddiası - İSTANBUL

- İftaiyenin rögar önünde çalışmasıTuzla'da kimyasal koku iddiasıİSTANBUL (AA) - Tuzla'da kimyasal koku duyulduğu iddia edilen sokaklarda inceleme yapıldı.Edinilen bilgiye göre Tuzla İstasyon Mahallesi Sevcan Sokak ve bağlı sokaklarda bulunan rögarlardan bir koku gelmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve zabıta ile AFAD ekipleri sevk edildi.Sokakta ve rögarlarda inceleme ve gaz ölçümleri yapan itfaiye ekipleri, ölçüm sonuçlarına göre kokunun insan sağlığına zarar teşkil edecek bir seviyede olmadığını bildirdi.Kokunun kaynağının bulunması için çalışma başlatıldı.

Polis Bild Kimya Zabıta 

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