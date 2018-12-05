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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla'da fabrika yangını (2) - İSTANBUL

Tuzla'da fabrika yangını (2) - İSTANBUL

- Tuzla'da fabrika yangını - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Tuzla'da fabrika yangını - İtfaiye, 22 araç ve 56 personelle yangına müdahale etti - Yangın kontrol altına alındıİSTANBUL (AA) - Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Deri Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına, itfaiye, bölgeden yönlendirilen 22 araç ve 56 personelle müdahale etti.Polis, güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de alanda hazır bekletildi.Yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fabrika Yangını Güvenlik Önlemi Geri Dönüşüm Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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