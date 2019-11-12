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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tuzla'da bir işyerinde yangın çıktı. Yağ kazanlarının iddia edildiği yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tuzla'da bir işyerinde yangın çıktı. Yağ kazanlarının iddia edildiği yangın nedeniyle çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Drone görüntüleri

( İSTANBUL - DRONE) Tuzla'da bir işyerinde yangın çıktı-Tuzla’da paniğe neden olan fabrika yangını havadan görüntülendi- Fabrikadaki makine yağları yandı, çevreye yoğun duman yayıldı İSTANBUL

Fabrika Yangını Fabrika Hanlı 


- Tuzla’da bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Yangının çıktığı fabrika havadan görüntülendi.Tuzla Orhanlı’da saat 13.00 sıralarında bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki 1500 metrekarelik alanda makine yağlarının yanması nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.Makine yağlarının yandığı yandığı fabrika drone ile havadan görüntülendi.
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