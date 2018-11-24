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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tuzla'da beton yüklü kamyon yan yattı

Tuzla'da beton yüklü kamyon yan yattı

Olay yeri

Polis İçmeler Güvenlik Önlemi 

-Yan yatan kamyon
-Ekiplerin çalışmaları
-Sürücü röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Tuzla İçmeler Köprüsünde virajı alamayan beton yüklü kamyon yan yattı. Kaza, Tuzla İçmeler Köprüsünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedreddin Yiğit, yönetimindeki 34 FH 979 plakalı beton yüklü kamyonla Pendik istikametinde seyrettiği sırada yan yola girmek istedi. Yükten dolayı virajı alamayan kamyon yan yattı. Sürücü Yiğit kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Sürücü Yiğit, "Araba kaydı, yan yattı. Beton yüklüydü" dedi.

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