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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı bulundu

Tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı bulundu

Siirt 'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda saldırı amacıyla tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.

Jandarma Komando Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesindeki Çırav Dağı kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla ' Şehit Onbaşı Süleyman Aydın Operasyonu ' başlatıldı.Bölgede arazı taraması yapan jandarma komando unsurları, saldırı amacıyla teröristlerce araziye yeni tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı tespit etti.Helikopterle bölgeye sevk edilen patlayıcı madde imha ve mayın arama köpek timleri, patlayıcıları kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.
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