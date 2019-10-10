Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Tuvalete gitme bahanesiyle polisten kaçan şüpheli yakalandı

Arşiv

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Aracı Polis Akalan 


- Adliyeye götürüldüğü sırada tuvalete gideceğini söyleyip içinde bulunduğu polis aracının durmasını sağlayarak kaçan şüpheli Esenyurt'ta yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki şüpheli O.T. karıştığı bir olay nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. O.T.'yi Büyükçekmece'den Anadolu Yakası'ndaki ilgili birimlere getiren polis aracı, O.T'nin tuvalet ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Sultanbeyli ilçesinde mola verdi. Araçtan indirilen O.T. kaçmaya başladı.
Ekipler polis aracıyla şahsı kovaladığı sırada aracın lastiği patladı. Bunun üzerine ekipler Aydos Ormanı'na doğru kaçmaya devam eden şahsı yaya olarak kovalamaya devam etti. Fakat bir süre sonra şüpheli O.T. gözden kayboldu. Ekipler yaptıkları araştırmalarda şüpheli O.T.'nin Aydos Ormanı civarında bir taksiye binerek Esenyurt'a geldiğinin tespit etti. Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği çalışma sonucu O.T. Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı