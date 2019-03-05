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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Tuvalet penceresinden girdiği markette hırsızlık yaptı - KOCAELİ

Tuvalet penceresinden girdiği markette hırsızlık yaptı - KOCAELİ

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiTuvalet penceresinden girdiği markette hırsızlık yaptı - Kocaeli 'de tuvalet penceresinden girdiği markette, anahtarı yanına bırakılan çelik kasadaki 17 bin 500 lirayı çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme'deki bir marketin kasasından 17 bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden G.B. (25) olduğunu tespit etti.Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüphelinin, markete, tuvalet penceresinden girdiği, çelik kasayı da yanında bırakılan anahtarla açtığı öğrenildi.

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