Türkyılmaz: “Koridorda yemek yemesinler diye odama aldım”

-Sosyal medyadan paylaşılan fotolar

-Basın duyurusu

-Osman Türkyılmaz fotoğrafı



( KIRIKKALE )- “Kadınlar kaymakamlık personeli” KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığında “makam odasında gün düzenlendiği” iddialarıyla ilgili açıklama yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz, “Kaymakamlığın koridorunda yemek yiyorlardı. Kaymakamlığın yemekhanesi yok. Bende buyurun benim odaya geçin, yemeğinizi yiyin tekrardan odadan çıkarsınız dedim. Fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca olay farklı yöne gidiyor” dedi.

Hakkında Kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldığını ifade eden Türkyılmaz, bazı medya organları tarafından “makam odasında gün” yapıldığı iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunup, şikayetçi olduğunu söyledi.



Türkyılmaz, şunları kaydetti: “O gün olay şu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte çocuğumuzu doktordan getirdik. O esnada İŞ-Kur’dan çalışan 10 - 15 tane hanımefendi, öğlen saatinde kaymakamlığın koridorunda yemek yiyorlardı. Koridorda yemek, yemek hoş değil. Kaymakamlığında yemekhanesi yok. Bende buyurun benim odaya geçin dedim. O arada beni ve eşimi de davet ettiler. Ben de hanımefendilerle oturamam benim de işim var siz yemeğinizi yiyin tekrardan odadan çıkarsınız dedim. O esnada arkadaşlar anı fotoğrafı alalım demişler. Fotoğrafları da sosyal medyada paylaşınca olay farklı yöne gidiyor. Orada çalışanlar Kaymakamlığı İŞ-Kur çalışanlarıdır. Bu arkadaşlar İş-Kur’dan çalıştıkları için asgari ücret alıyorlar. Evleri uzak, yürüyerek gidip gelemiyorlar. O yüzden dolayı sabah evlerinden getirdikleri yiyecekleri öğlen tatilinde yiyorlar. Orada kısır veya gün partisi yok. Bu olayı neden ne amaçla getirdiler gündeme onu da bilmiyorum. Makamlar bize baki değil, halkın makamıdır. Halkada açılabilir o esnada sadece sıkıntı olabilecek bir şey varsa benim oda da olmamam. Hanımefendiler sokakta mı yemek yesinler? Kaymakamlık koridorunda mı yemek yesinler? Oradaki gariban insanlar benim oda da yemek yiyebilirler.”

