Türkü sevdasıyla 'müzisyen palyaço' oldu - ANTALYA
Türkü sevdasıyla "müzisyen palyaço" oldu - ANTALYA - Müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu'nun köylerdeki yöresel çalgılarlar çalışmalarından görüntüler - Emre Dayıoğlu'nun anaokulu öğrencilerine gösterisi - Emre Dayıoğlu'nun açıklamaları Türkü sevdasıyla "müzisyen palyaço" oldu - Antalya lı müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, çocukların halk müziğine ilgisini artırmak için "müzisyen palyaço" projesini gerçekleştirerek, palyaço kıyafetleriyle okul okul gezerek çocukları hem eğlendiriyor hem de onların türkülerle tanışmasını sağlıyor - Dayıoğlu:"Çocuklar hem eğleniyorlar hem de halk müziğini merak etmeye başlıyor. Müzisyen palyaço sayesinde bir çocuk bile bağlamaya, üç telliye ilgi duysa bu büyük bir kazanımdır"ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Anadolu'da kaybolmaya yüz tutmuş türküleri köy köy gezerek derleyen 30 yaşındaki Antalya lı müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, çocuklara halk müziğini sevdirmek için "müzisyen palyaço" oldu.Küçük yaştan beri Türk Halk Müziği'ne ilgi duyan ve ilkokul 3'üncü sınıftayken saz çalmayı öğrenen Emre Dayıoğlu, başarılı bir öğrenim hayatının sonunda 6 yıl önce müzik öğretmeni oldu.Kaş ilçesindeki Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesinde göreve başlayan Dayıoğlu, mesleğinden arta kalan zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş birçok eseri kayıt altına almaya başladı. Öncelikle Teke yöresini ağırlıklı Akdeniz'i, ardından da Ege, İç Anadolu ve kısmen Marmara'daki 20 il ve 3 bin köyü ziyaret eden Dayıoğlu, bin türküyü kayıt altına aldı.Dayıoğlu, köylerde karşılaştığı delbek, boğaz, leğen çalan yörük kadınlar ile ıklığ, üç telli, sipsi çalan yaşı ilerlemiş erkeklerin videolarını sosyal medyaya taşıyarak onların seslerinin duyulmasını ve Antalya 'da konser vermelerini sağladı. - Palyaço kıyafeti ile okulları dolaşıyorElmalı ilçesinde köy çocuklarından oluşan koro kuran Dayıoğlu'nun en büyük hayali, Anadolu'nun yerel müziklerini özellikle çocuklara ve gençlere sevdirmek.Dayıoğlu, bu hayalle çıktığı müzik yolcuğunda "müzisyen palyaço" projesini geliştirdi.Palyaço kıyafeti giyerek eline aldığı bağlama ve üç telli ile anaokulu ve ilkokulları ziyaret eden Dayıoğlu, hem çocukları eğlendiriyor hem de onları Türk Halk Müziği ile tanıştırıyor.Dayıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da kaybolmaya yüz tutan binlerce yerel müzik ile geleneksel eserin bulunduğunu ifade etti. Bu eserlerin derlenmeyi beklediğini anlatan Dayıoğlu, köy köy gezerek elinden geldiği kadar Anadolu'nun değerlerini gelecek yüzyıllara taşımaya gayret ettiğini vurguladı.Anadolu'da adeta müzik yolculuğu yaptığını anlatan Dayıoğlu, şunları belirtti:"Diyar diyar gezip eserleri kayıt altına alıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş binden fazla eseri arşivime aldım. Ziyaretlerde gizli yetenekler de ortaya çıkardım. Köylerdeki teyzeleri fistanıyla, amcaları şalvarıyla kente getirerek kültür merkezlerinde konser vermelerini sağladım. Herkes de hayranlıkla izledi. Aslında bunları öğrencilerime hep iyi bir öğretmen olmak için yapıyorum. Okulda öğretmenim ama Anadolu köylerinde öğrenci oldum. Her köyden bir şeyler öğrendim ve bunu öğrencilerime aktardım."Türküleri öğrencilerine, çocuklara onları sıkmadan sevdirmek için müzisyen palyaço olduğunu belirten Dayıoğlu, "Palyaço kıyafetleri giyiyorum. Çocuklara oyunlar yaparak hikayeler anlatarak halk müziğine ilgi duymasını sağlıyorum. Çocuklar hem eğleniyorlar hem de halk müziğini merak etmeye başlıyorlar. Müzisyen palyaço sayesinde bir çocuk bile bağlamaya, üç telliye ilgi duysa bu büyük bir kazanımdır." bilgisini verdi.Dayıoğlu, hedefinin kentteki bütün okullara giderek çocukları bağlama ile tanıştırmak olduğunu sözlerine ekledi.