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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türkmen yetimlere 'gönüllü eğitim' - HATAY

Türkmen yetimlere 'gönüllü eğitim' - HATAY

Türkmen yetimlere "gönüllü eğitim" - HATAY - Okul ve sınıflardan detay - Üniversite öğrencilerinden detay - Çocuklardan detay - Öğrencilerden Merve Körpe, Pınar Sadıç ve Hatice Cerdikle ile röportajTürkmen yetimlere "gönüllü eğitim" - Ankara'dan gelen üniversite öğrencileri, Hatay 'daki Bayırbucak Türkmeni yetim çocuklara gönüllü eğitim veriyorHATAY (AA) - Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Hatay 'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmenlerine gönüllü eğitim veriyor.Yaz tatilinde Suriyeli yetim çocuklara yardım etmek üzere bir araya gelen 18 kız öğrenci, Yayladağı ilçesinde 120 çocuğun eğitim gördüğü Bayırbucak Türkmeni Yetimleri Koruma Merkezinde eğitim vermeye başladı.
Çoğunluğu eğitim fakültesi öğrencilerinden oluşan grup, çocuklara bir yandan ders anlatırken bir yandan da çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyip eğlenceli vakit geçirmelerine katkı sağlıyor.Öğrencilerden Merve Körpe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetimlere eğitim desteği vermek üzere geldiklerini söyledi.

Çocuklara uzun vadede yapılacak en iyi yardımın eğitim olduğunu düşündüklerini belirten Körpe, şöyle konuştu:"Burada öğrencilere 12 branşta ders veriyoruz. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Onların hayatlarına bir nebze olsun dokunmak istiyoruz. Çok zor süreçler geçirmişler. Zor bir hayatları var. Ankara'dan, İstanbul'dan görüldüğü gibi değil. Her şeye rağmen hayata adapte olmaya çalışıyorlar. Yüzlerinde hep bir tebessüm hakim."Çocukların kendilerini ilgiyle dinlediğini ifade eden Körpe, burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Pınar Sadıç da yetimlerin Türkiye'ye alışma süreçlerine yardımcı olmak üzere geldiklerini anlattı.Suriyelilerin "Türkiye'ye gezmeye gelmiş" gibi bir algı olduğuna dikkati çeken Sadıç, "Davulun sesi uzaktan hoş geliyormuş. Hiç de görüldüğü gibi bir şey yok burada. Çok zor yaşam şartlarından geçmişler. Şimdi daha iyi anlamaya başladık. Onlara hem maddi hem de manevi destek vererek acılarını bir nebze unutturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Sınıf öğretmenliği öğrencisi Hatice Cerdik de öğrencilerle 6 hafta geçireceklerini dile getirerek, "Burada onların hayatlarına yakından tanık olmak çok güzel. Artık bir ayağımız burada olacak. Onları gördükten sonra burada olmamız gerektiğini daha iyi anladık." dedi.

Eğitim Fakültesi Yetim Çocuklar Yaşam Şartları Yetim Çocuk Öğrenciler 

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