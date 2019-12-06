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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Türkleri Ukrayna’dan Avrupa’ya kaçırmaya çalışan kişi cezaevine gönderildi

- Türkleri Ukrayna’dan Avrupa’ya kaçırmaya çalışan kişi cezaevine gönderildi

Zanlının getirilmesi

Polis Lyon Akalan Hapishane 

-Detay

( KİEV ) KİEV

- Türkiye’den Ukrayna’ya gelen ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya kaçmaya çalışan kişilere yardımcı olan Ukrayna vatandaşı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ukrayna’nın güneyindeki polis birimleri ve istihbarat ekiplerince yapılan ortak operasyon sonucu yakalan vatandaş, görülen mahkemenin ardından Ukrayna Ceza Kanunu’nun 332. Maddesi (Yasal olmayan yollarla ülke sınırlarından geçiş yapılmasına yardımcı olma) gereğince yargılanarak suçlu bulundu ve cezaevine gönderildi. Suçlu 2 ay boyunca hapishanede kalacak. Devlet organlarından yapılan açıklamada, tutuklanan şahsın 1 milyon grivna (240 bin TL) kefalet bedeli karşılığında serbest kalma imkanının da oluğu ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı sorunlar sebebiyle Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile görüşmüştü.
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