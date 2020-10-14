Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye’ye muhabbet kuşu üretiyor

Türkiye’ye muhabbet kuşu üretiyor

Kafeslerdeki muhabbet kuşları

Yumurta Muhabbet Muhabbet Kuşu Petshop 

-Yuvalardaki yavru kuşlar ve yumurtalar
-Yavru kuşların ayağına bilezik takılması
-İşletme sahibi Hasan Güleç ile röp
-Detaylar

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman’da bulunan bir üretim merkezi, ürettiği muhabbet kuşlarını Türkiye’nin birçok iline gönderiyor. On yıldır kuş üretimi Hasan Güleç, Tabduk Emre Mahallesi GİM Toptancılar Sitesi’nde bulunan 4 katlı üretim merkezinde ayda 800 yakın muhabbet kuşu üretiyor. Resmi bir üretim merkezi olduklarını anlatan Hasan Güleç, kuş üretmenin oldukça zahmetli bir iş olduğunu belirterek, “Üretim merkezimiz 4 kattır. Tesisimizin giriş katında petshop kısmımız ve diğer katlarda da üretim kısmımız bulunmakta. Şuanda üretim yaptığımız kuşun adet sayısı 1000’in üzerindedir. Bunlardan ortalama aylık 800’e yakın yavru almaktayız. Bu aldığımız yavruları Türkiye’nin geneline yolluyoruz. Bakımı günlük olarak yaptığımız için sürekli şefkat ve ilgi isteyen yavrularımız var. Biz bu işi severek ve gönül vererek yapıyoruz. Kuşların günlük rutin olarak yem, su ve temizliğini yapıyoruz. Resmi koşullarda Türkiye’nin 5’inci resmi üretim hanesiyiz. Tesisimizin kapasitesi dolduğu için yeni bir tesis kurma planları içerisindeyiz. Bu tesiste de güvercin, bıldırcın, sülün tarzı kuşları da üretmek istiyoruz” dedi.
“Kuşları sakinleştirmek için onlara müzik dinletiyoruz” Kuş sayısının çok olmasından dolayı üretim merkezinde rahatsız edici bir ses oluştuğunu ifade eden Hasan Güleç, “Kuşların birbirlerinin seslerinden rahatsız olmamaları için böyle bir müzik sistemi kurduk. Çalan müzikle kuşlarımız hiçbir koşulda rahatsız olmuyor. Müzik sesini duyan kuşlar gayet sakin ve çok ses çıkarmıyorlar” diye konuştu.
(MD-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
İlk Kez Yayınlandı! Bayramda Bu Hatayı Sakın Yapmayınİlk Kez Yayınlandı! Bayramda Bu Hatayı Sakın Yapmayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı