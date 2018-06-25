- Türkiye seçimlerinin Yemen'deki etkileri



- Yemende, siyasetçi, aktivist ve gazeteciler model olarak gördükleri Türkiye'nin demokratik deneyimlerine hayranlıklarını dile getirdi. Türkiye'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Yemenli siyasetçi, aktivist ve gazeteciler, Arap ve İslam ülkelerinin mevcut siyasi çatışmaları ortadan kaldırmak için izlemeleri gereken bir model olarak gördükleri Türk demokratik deneyimlerine olan hayranlıklarını dile getirdi. Tanınmış Yemenli Gazeteci Ahmed Othman yaptığı açıklamada, "Müslüman ve Arap dünyasının yakından izlediği ve özgürlük umudu olarak gördüğü Türkiye seçimleri, bölgesel ve uluslararası düzeyde bir etki oluşturdu " dedi.

Othman, Arap dünyası diktatörlük yönetimlerinden muzdariptir. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politik başarıları on yılları etkileyecek" şeklinde konuştu.

Yemenli aktivist Abdu Emad, "Türkiye seçimleri başarısız bir Orta Doğu gerçeğinde oldukça başarılıydı. Tüm Arap ve Müslüman dünyasından Türk halkı arasında mezhep, doktrin ya da politik farklılıklar gözetmeden gerçek demokrasiyi inşa eden bu başarılı deneyimi takip etmelerini istiyoruz" dedi.

Yemenli yerel bir gazeteci olan Fakhr Al Azab, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine bir dönem daha kazandı. Türk halkı, onu daha önceki performansından memnun oldukları için cumhurbaşkanı olarak seçti" ifadelerini kullandı. Yemenli aktivist Abdul Rahman Al Moktari," Erdoğan'ın zaferinden dolayı mutluyuz çünkü diğer değerler ortadan kalkarken kendisi büyük bir İslami değeri temsil ediyor. Erdoğan ezilenlere, Suriyeli mültecilere, Filistin meselesine ve diğer uluslararası meselelere destek veriyor" dedi.

Sosyal bir figür olan Abdulmalik Nasr, "Yemen halkının kendi seçimleri gibi benimsediği Türkiye seçimleri medeniyet adına bir zaferi temsil ediyordu. Türkiye'deki bu deneyimlerin yakında Arap ve Müslüman dünyasına hakim olmasını umuyoruz" sözlerini kullandı. Yemenli Doktor Emran Al Hossani, " Türkiye'deki seçim sonuçlarından gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye kardeş ülke. Erdoğan halkı ve milleti için çalışan ve iyi yönetim kabiliyetine sahip bir lider. Türkiye halkına ve hükümete başarılar dilerim" dedi.

Yemenli vatandaş Khalid Al Hammadi, Türkiye'nin Arap ülkeleri tarafından kopyalanmasını ve İslam ülkeleri ve Arap dünyası için bir model olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

