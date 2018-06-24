Türkiye sandık başında - Siverek'te engelli ve yaşlılar oylarını kullandı - ŞANLIURFA
- Siverek ilçesinde engellilerin görevliler tarafından evlerine getirilen seyyar sandık sayesinde oylarını kullanması - Siverek'te bedensel engelli Mehmet Emin Altunpak'ın konuşması - Siverek ilçesinde yürüme engelli Mahmut Bakşi'nin 112 Acil Sağlık ekibince evden alınıp oy kullanmaya götürülmesiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık başlarında renkli görüntüler oluştu. - Siverekli engelli ambulansla evden alındıSiverek ilçesinde ise Şirinkuyu Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki yürüme engelli Mahmut Bakşi de oy kullanmaya gidemeyince 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.Ambulansla evinden alınan Bakşi, Hüsnü Özyeğin İlkokulu'na götürülerek oyunu kullandı.Bakşi, seçimlerin memlekete hayırlı olmasını diledi. Sağlık ekiplerine de yardımcı oldukları için teşekkür etti. - Şanlıurfa Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde seyyar sandık uygulamasıyla evlerinde yatağa bağlı olan veya sağlık nedenleriyle sandık başına gidemeyen vatandaşlar, evlerinde oylarını kullandı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bu yıl ilk kez uygulanan seyyar sandık uygulaması, engelleri nedeniyle sandığa gidemeyen seçmenlere büyük kolaylık sağladı.Siverek ilçesinde engelli 13 kişi, görevliler tarafından evlerine getirilen seyyar sandık sayesinde iradesini sandığa yansıttı.Uygulama sayesinde oyunu kullanan 44 yaşındaki bedensel engelli Mehmet Emin Altunpak, seçimin hayırlı olmasını diledi.Daha önceki seçimlerde oyunu kullanmak için büyük zorluklar yaşadığını anlatan Altunpak, "Bu uygulama olmadığı için seçimlerde zorluk çekiyordum. Türkiye Cumhuriyeti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Bizim için büyük bir kolaylık oldu." diye konuştu.