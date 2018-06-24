Türkiye sandık başında - ERZURUM

- Erzurum 'da evden sağlık hizmeti ekiplerinin çalışanlarından görüntü - Detaylar - Yatılı hastanın oy kullanmaya götürülmesiTürkiye sandık başında - Erzurum , Kars ve Erzincan'da yatalak hastalar, Sağlık Bakanlığının Evde Bakım Hizmetleri ekiplerince evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürüldüERZURUM (AA) - Erzurum , Kars ve Erzincan'da engelli, yatalak ve bakıma muhtaç hastalar görevlilerin yardımıyla oylarını kullandı. Erzurum 'daki Sanayi Mahallesi'nde bulunan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne gelen çağrıları değerlendiren sağlık ekipleri, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla oy kullanacak hastaları ambulansla evlerinden alarak oy kullanacakları sandığa götürmek için harekete geçti.Hastaları sandığa taşımak için seferber olan ekipler, 182 personel ve 67 araçla 5 saatte yaklaşık 300 hastayı sandığa götürdü.Merkezlerine kayıtlı bulunan 500 hastayı oy kullanacakları sandıklara götürmek için çalışmaları sürdüren ekipler, gelen çağrılara da yanıt vermeye çalışıyor.Ekipler, oy kullanma saatleri içerisinde engelli, yatalak ya da bakıma muhtaç 800 hastayı sandığa ulaştırmayı amaçlıyor. - KarsKars'ta yaşayan 68 yaşındaki Feride Samğar, bacaklarındaki rahatsızlık dolayısıyla görevlilerin yardımıyla ambulans ile evinden alınarak oyunu kullanacağı Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okulu önüne getirildi. Burada yakınlarının yardımıyla ambulanstan alınıp sedyeyle okula taşınan Samğar, 1064 No'lu sandıkta oyunu kullandı. - ErzincanErzincan'da ise bazı yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı.Kentte oluşturulan "seyyar sandık" ekipleri, önceden başvuruları kabul edilen hastalara yardımcı olmak için sabah saatlerinde Erzincan Adliyesi önünden hareket etti.Ekipler, yaşlı ve bakıma muhtaç olan hastaların oy kullanması için seyyar sandıkları çeşitli mahallelerdeki hastaların evlerine götürdü.Uygulama çerçevesinde, seyyar sandık, sandık başkanı ve üyeleri ile polis nezaretinde iki araçla oy kullanacak kişilerin adresine ulaştırılıyor.Sandık başkanının, polis eşliğinde oy kullanılacak adrese gidip kendisini tanıtması sonrası oy kullanacak kişinin kimlik kontrolleri yapılıyor.Ardından oy kullanacak kişinin önünde oluşturulan paravan yardımı ile hasta ve yaşlı vatandaş oyunu kullanıp zarfı seyyar sandığa atıyor.Bu çerçevede Aslanlı Mahallesi'ndeki evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullanan 91 yaşındaki yatalak hasta Hatice Dağtaş, seçimlere ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Dağtaş, "Uygulamadan dolayı ilgililere çok teşekkür ederim, evime kadar sandığı getirdiler, ayaklarınıza sağlık. Allah Türkiye'mize büyük bir aydınlık versin, kötülerin elinde bırakmasın." dedi. Hatice Dağdaş'ın kızı Tülay Gözek, uygulamadan memnun olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Bu uygulama çok güzel bir yöntem, önceden annemi Evde Sağlık Hizmeti görevlileri ambulansla sandığa götürüyordu, çok zorlukla çarşaf içinde 4 kişi tutarak götürüyordu. Şimdi yatağında oyunu kullandı. Uygulamayı kim başlatmışsa Allah bin kere razı olsun."Kentte halen süren uygulama sayesinde, 4 seyyar sandıkta, yatalak, engelli ya da bakıma muhtaç kişilerden oluşan toplam 79 kişi oy kullanacak.