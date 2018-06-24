Türkiye sandık başında - Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin yakınları - DİYARBAKIR
- 12 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen katliamda hayatının kaybedenlerin yakınlarının Tanışık Köyü’nde sandık başına gitmesi - Köylülerin oy kullanması - Saldırıda oğlunu, torununu ve yakınlarını kaybeden Tanışık köyü muhtarı Bayram Yaman'ın konuşması - Saldırıda yakınlarını kaybeden Mustafa Yaman'ın konuşmasıTürkiye sandık başında - Diyarbakır 'da Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen katliamda hayatının kaybedenlerin yakınları Tanışık köyünde oylarını kullandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen katliamda hayatının kaybedenlerin yakınları Tanışık köyünde sandık başına gitti.Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan katliamda yaşamlarını yitirenlerin yakınları, Tanışık köyündeki Tanışık Ortaokulu'nda oylarını kullandı.PKK'lı teröristlerin saldırısında oğlunu, torununu ve yakınlarını kaybeden Tanışık köyü Muhtarı Bayram Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın yaptığı katliamdan sonra ilk kez bir genel seçim olduğunu söyledi.
Yaman, 24 Haziran'da vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirterek, Türkiye için seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.Katliamda yakınlarını kaybeden Mustafa Yaman da vatandaşlık görevini yerine getirdiğini anlatarak, seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi.Seçime giden vatandaşın neyin ne olduğunu bilerek oyunu kullandığının ifade eden Yaman, şöyle konuştu:"Memleket için İslam yolu bellidir. Peygamberimiz, 'Kim kiminle arkadaşlık yaparsa, onunla haşrolunur' diye buyuruyor. Herkesin gözü var. Kimse kör değil. Yağ ve gaz kuyruklarını gördü bu insanlar. PKK'nın yaptığı saldırıda yakınlarımızı kaybetmenin acısını unutmayacağız. Allah hakkımızı alsın. Bu unutulur mu? Onların, dini imanı, namusu var mı? Kürt meselesi, toprak meselesi değil. Ülkemize, milletimize ve devletimize niye hainlik yapıyorlar?" - Dürümlü katliamıBingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.