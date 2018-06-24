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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - 14 seçmeni bulunan mahallede oy verme işlemi bir saatte tamamlandı - TOKAT

Türkiye sandık başında - 14 seçmeni bulunan mahallede oy verme işlemi bir saatte tamamlandı - TOKAT

- Oy kullanan vatandaşlarTürkiye sandık başında - Tokat 'ın Yeşilyurt ilçesinde 14 seçmeni bulunan mahallede oy verme işlemi, bir saatte tamamlandı - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir seçmen oy kullanmaya güverciniyle, bir başka seçmen de papağanla gitti - Engelli ve hasta seçmenler, evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandıTOKAT (AA) - Tokat 'ın Yeşilyurt ilçesinde 14 seçmeni bulunan mahallede Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, bir saatte tamamlandı.Şehitler Mahallesi'nde 14 seçmeni bulunan 1005 nolu sandıkta 08.00'de başlayan oy verme işleminde seçmenlerin tamamı, bir saat içinde oyunu kullandı.Sandık görevlileri, sandığı açıp oy sayımını gerçekleştirmek için saat 17.00'yi bekliyor.

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