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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye sandık başında - 1 metre boyundaki çift oy kullandı - MERSİN

Türkiye sandık başında - 1 metre boyundaki çift oy kullandı - MERSİN

- Bir metre boyundaki Ali ve Asiye Nacakoğlu çiftinin oy vermek üzere Erdemli Anadolu kız İmam Hatip Lisesine gelmeleri ve seçmen kartlarında sandık yerini kontrol etmeleri - Merdivenlerden çıkmaları - Oy verilecek sandığın bulunduğu yere gelmeleri ve oylarını kullanmaları - Nacakoğlu çiftinin Vatana millete hayırlı olsun demeleri - Yaşlı vatandaşların oy kullanma sonrası merdivenden inmeleri Mersin 'in Erdemli ilçesinde yaşayan ve 1 metre boylarıyla dikkati çeken Ali ve Asiye Nacakoğlu çifti ile yine kendileri gibi kısa boylu olan çocukları Aysun Medisa, sabah saatlerinde ilçedeki İmamhatip Kız Anadolu Lisesine geldi.

Trol 

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