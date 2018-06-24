Türkiye sandık başında - 1 metre boyundaki çift oy kullandı - MERSİN
- Bir metre boyundaki Ali ve Asiye Nacakoğlu çiftinin oy vermek üzere Erdemli Anadolu kız İmam Hatip Lisesine gelmeleri ve seçmen kartlarında sandık yerini kontrol etmeleri - Merdivenlerden çıkmaları - Oy verilecek sandığın bulunduğu yere gelmeleri ve oylarını kullanmaları - Nacakoğlu çiftinin Vatana millete hayırlı olsun demeleri - Yaşlı vatandaşların oy kullanma sonrası merdivenden inmeleri Mersin 'in Erdemli ilçesinde yaşayan ve 1 metre boylarıyla dikkati çeken Ali ve Asiye Nacakoğlu çifti ile yine kendileri gibi kısa boylu olan çocukları Aysun Medisa, sabah saatlerinde ilçedeki İmamhatip Kız Anadolu Lisesine geldi.