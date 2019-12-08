Türkiye Palandöken’e akın etti

- Kurtarma ekibi ve işletmecilerle röportaj

- Kayak severlerden detay

- Kızakla kayan tatilciler

- Tatilcilerin konuşmaları

- Kayak yapan yerli turistler



( ERZURUM )- Kayakseverler Palandöken’de hafta sonunda yoğunluk oluşturdu ERZURUM



- Bir dünya markası haline gelen Palandökenin kayak sezonunu açmasının ardından, Türkiye’nin dört bir yanından yerli turistler Erzurum’a akın etti. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen, İki yüz kişinin aynı anda kayabileceği genişliğe sahip olan ve 200 kişinin aynı anda kayabileceği pist alanını barındıran Palandöken’in tadını öncelikli olarak yerli turistler çıkardı. 55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtü ile ilk defa tanışan vatandaşlarda Erzurum Palandöken pistlerinde deneyimlerini yaşadı. Ordu, Bayburt, Aydın ve Kayseri illerinden gelen vatandaşlar Palandöken’i değerlendirdi. Erzurum’a 2 günlük tatil için Ordu’dan gelen vatandaşlar, Palandöken’in muhteşem bir yer olduğunu söyledi.



Ordulu vatandaş, “Kışın hafta sonunu değerlendirmek için çok güzel bir fırsat, rakım yüksek olduğu için temiz havası çok güzel, geç yatmamıza rağmen sabah çok erken saatlerde uyandık, sanırım bunun sebebi yüksekliğin ve karın etkisi” dedi.

Üniversite için Bayburt’ta arkadaş grubundan Bayburtlu Yusuf İslam Kelleci, Palandöken kayak merkezinin çok büyük olduğunu söyledi.



Kelleci, “Erzurum’da havanın bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Sezonun ilk kayağı olduğunu öğrendik, İlk defa geliyoruz, çok beğendik” şeklinde konuşurken Aydınlı Zehra Kibar, karla ilk defa tanışmak çok güzel bir duygu, biraz geç oldu ama oldu. Kaymayı çok sevdim Arkadaşlarımla çok eğlendim. Şuan kızakla yetinsem de kayak yapmayı çok istiyorum” dedi.

Ceyda Akittürk ise “Ben Kayseriliyim, orada da kayak yaptım, herkese tavsiye ediyorum burası çok eğlenceli” sözlerini kaydetti.





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