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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz' - GÜLİSTAN

'Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz' - GÜLİSTAN

"Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz" - GÜLİSTAN - GÜLİSTAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran'ın Gülistan Valisi Menaf Haşimi, Türkiye'nin turizmde başarılı bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var. Bu tecrübeleri İran'da da hayata geçirebilirler. Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz." dediİran'ın kuzeydoğusunda yüzde 40'ını Sünni Türkmenlerin oluşturduğu Gülistan eyaleti Valisi Haşimi, Türkiye ile İran arasındaki turizm faaliyetleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalar yaptı. - "Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var"Türkiye'nin İran ile uzun yıllara dayanan iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduğunu belirten Haşimi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de son Batı Azerbaycan ziyaretinde buna temas ettiğini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanı İran'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ortak çıkarlara sahip olduklarını söyledi.

Türkiye ile ithalat ve ihracat anlamında da güçlü bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.Türk yatırımcıların tarım, ticaret ve turizm alanlarında İranlı firmalarla ortaklaşa otelcilik ve diğer alanlarda güzel projeler gerçekleştirebileceğine işaret eden Haşimi, şunları kaydetti:"Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var. Bu anlamda geçtiğimiz yıl gelirinin önemli bir bölümünü turizmden elde etti. Okuduğum oranlara göre turizm sektöründe dünyadaki en önde gelen devletlerden biri. Bu tecrübeleri İran'da da hayata geçirebilirler. Otelcilik ve turizm konusunda İran zemininden çok iyi yararlanabilirler. Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz." - "Türkmenler tarım, ticaret ve sanatta önemli bir faktör"Türkmenistan, Kazakistan ve Asya ülkelerine komşu olan Gülistan eyaletinin hâlihazırda Çin, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve diğer ülkelerle güçlü bir demir yolu projesinin olduğunu kaydeden Haşimi, "Rusya ile 10 milyar dolarlık iş birliği anlaşması imzaladık. İran'a İnceburun Kapısı ve Gürgan'dan giren mal 2 milyon tondan 12 milyon tona ulaşacak, yani kapasite 6 kat artacak." dedi.
Havyar ve Istakoz açısından Gülistan'ın ülkenin ikinci eyaleti olduğunu dile getiren Haşimi, tarım, maden, el sanatları ve ticarette de son yıllarda iyi bir gelişme katettiğini açıkladı.

Tarım Muhabir Yatırımcı El Sanatları Milyar Dolar 

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