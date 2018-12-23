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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'nin sivil amaçlı arama kurtarma botu 'Barbaros' denize indirildi

Türkiye'nin sivil amaçlı arama kurtarma botu 'Barbaros' denize indirildi

Töreni izlemeye gelenler

Kurtarma Botu Deprem Yardım Malzemesi Ziyaretçiler İnsani Yardım 

-Arama kurtarma gönüllüleri
-Barbaros botunun iç ve dış görüntüsü
-Kaptan Umur Zamanoğlu'nun konuşması

( İSTANBUL ) Türkiye'nin sivil amaçlı arama kurtarma botu "Barbaros" denize indirildi İSTANBUL

- Deniz Arama Kurtarma Birliği ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği üyeleri tarafından yaptırılan sivil amaçlı arama kurtarma botu "Barbaros" denizi indirildi. Deniz Arama Kurtarma Birliği ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği tarafından sivil amaçlı arama kurtarma botu, törenle denize indirildi. Törene arama kurtarma gönüllüleri ve aileleri katıldı.
Törende konuşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu "Barbaros"un olası İstanbul depremi de dahil olmak üzere birçok afette görev yapabilecek şekilde tasarlandığını belirterek "Sadece arama kurtarma özelliği ile tasarlanıp üretilmiş bir bot. Tamamen bizlerin dizaynı, yüklenici firmaya bizim isteklerimize göre yaptırdığımız bir bot. Barbaros, boyu 4 ile 6 metrelik dalgalara müdahale edebilecek, bu havalarda minimum 20 nat sürat yapabilecek şekilde dizayn edilmiş, 12 kurtarma personeli ve 3 mürettebatı ile olay yerine gidebilecek, bin 200 kg ağırlığındaki yükü, insani yardım malzemesini olay yerine taşıyabilecek şekilde tasarlanmış ve olay yerinde de 20 kazazedeye müdahale edebilecek şekilde tasarlanmış bir bot" ifadelerini kullandı. Botun içerisinde iki hastaya müdahale edebilecek tıbbi ekipman bulunduğunu da vurgulayan Zamanoğlu, "Bir iskeleye ve herhangi bir yanaşma yerine ihtiyaç duymadan istediği herhangi bir rıhtıma çok rahat yanaşabilir. Botun ana gövdesi 9 mm kurşunlara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Buradaki amaç dayanıklılığını artırmak. Kayalıklara falezlere olan gücünü artırmaktı. Dizaynı tamamen bize ait. Buna benzer bir gövde sistemi de bulunmuyor. Bunu tasarlarken mühendislere 'bu şey acaba yüzecek mi' dedik ama yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu bot Türk üreticilerinin ve Deniz Arama Kurtarma Birliğinin ortak gururudur" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından ziyaretçiler, "Barbaros" isimli arama kurtarma botunu inceleme fırsatı buldu.
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