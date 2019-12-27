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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'nin Otomobili Trakya'da heyecan yarattı - EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ

Türkiye'nin Otomobili Trakya'da heyecan yarattı - EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ

- Türkiye'nin Otomobili Trakya'da heyecanı - Edirne 'li esnaf Ayhan Uygun ile röportaj - Kırklareli'den görüntüler - Esnaflardan Berkay Çamlı ile röportaj - Tekirdağ'dan görüntüler - Esnaf Efkan Kılış ile röportaj - Taksici Tekin Yanmaz ile röportajTürkiye'nin Otomobili Trakya'da heyecan yarattı - ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt: - " Edirne 'deki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları olarak önümüzdeki günlerde bir kampanya başlatacağız ve alacağımız araç sayısını deklare edeceğiz" - Esnaf Berkay Çamlı: - "Ülkemize yakışır bir otomobil olmuş. Genç olarak çok hoşumuza gitti. O otomobile bindiğimizde Türk damarlarımız kabaracak"EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Bugün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" Trakya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnafta heyecan yarattı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün tanıtımı gerçekleştirilen yerli ve milli otomobili sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Tanıtım törenini izlerken duygulandığını, yerli ve milli sermayeye herkesin destek olması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, " Edirne 'deki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları olarak önümüzdeki günlerde bir kampanya başlatacağız ve alacağımız araç sayısını deklare edeceğiz. ETSO olarak da yerli otomobilin destekçisiyiz. Milli duygularla üretilmiş, tamamen çevreci bir otomobil." dedi.
Zıpkınkurt, üretim süreci sonrası kurumların ve kullanıcılarının yerli otomobilden satın almak için sıraya gireceğine inandığını ifade etti.
- "Bu gurur tüm Türkiyenin"Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobilin Türkiye'ye yakışır şekilde tasarlanmış olduğunu gözlemlediğini dile getirdi.Yerli otomobil ile Türkiye'nin bir kez daha atağa kalktığını ifade eden Ilık, "Yerli ve milli gururumuz olan otomobilin banttan indirilmeye başlanacağı andan itibaren bu otomobilimize sahip çıkalım. Biz de KTSO olarak ihtiyaç halinde yerli otomobile talip olacağız. Bu gurur tüm Türkiyenin" diye konuştu.
Esnaf Berkay Çamlı ise otomobili bugün televizyon ve internet sitelerinde gördüğünü ifade etti.
Otomobilin çok güzel olduğunu vurgulayan Çamlı, "Ülkemize yakışır bir otomobil olmuş. Genç olarak çok hoşumuza gitti. O otomobile bindiğimizde Türk damarlarımız kabaracak. Yıllarca hep yabancı araçları kullandık. Fransa'ya kızıyoruz ama Fransız arabasına biniyoruz, Almanlara kızıyoruz ama Alman araçlarına biniyoruz, artık kendi aracımız oldu ve çok gururluyuz." ifadelerini kullandı. - "İş dünyası olarak gururlandık"Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay da Türkiye için bugünün gurur verici olduğunu dile getirdi.Yerli otomobilde 2022 yılında seri üretime geçilecek olmasının ülke ekonomisi için büyük bir adım olduğunu anlatan Günay, şunları kaydetti:"Müthiş heyecan duyduk. Modeller çok güzel. Dünya teknolojisiyle aynı seviyede üretilen bir araç. Hem Türk insanının ihtiyacını karşılayacak, dışarıya da ihraç edilerek ülkemize para kazandıracak. Yerli otomobil için bir araya gelen kişiler de alanlarında çok önemli ve uzman kişiler. Bu önemli kişilerin bir araya gelerek bu otomobili yapıp seri üretime geçirecek olması çok güzel, hepimiz heyecan duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler geldi. İnsanlar arayıp 'bundan nasıl alabiliriz' diye sormaya başladı.
Türkiye'nin 'bu işi yapacağız' demesi ve başarması gurur verici. İş dünyası olarak gururlandık bugün."Esnaf Efkan Kılıç, yerli otomobili çok beğendiğini ifade ederek, "Bugün yerli otomobilimizin tanıtımını izledik, gurur duyduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin de artık yerli otomobili olması ülkemiz adına gurur verici." dedi.
Tekirdağ'da taksicilik yapan Tekin Yanmaz ise tanıtımı izlerken gururlandığını belirtti.
Devrim arabasının yarım kaldığını anımsatan Yanmaz, "Buna engel olan dış güçler bugün bize engel olamıyorlar. Bizler de kullanmak isteriz. Yerli otomobilimiz varken neden yabancı marka kullanalım." diye konuştu.

Televizyon Yerli Otomobil Teknoloji Araç Sayısı Sivil Toplum 

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