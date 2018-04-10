Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Erciyes, saldırıya uğrayan Süryani kilisesini ziyaret etti - KÖLN
- Kilise'den detaylar - Joseph Hanna'nın açıklaması - Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in açıklaması - Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Erciyes, Köln’de saldırıya uğrayan Süryani Ortodoks cemaatine ait St. Simon Zaite Kilisesi’ni ziyaret ettiKÖLN (AA) - Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Almanya'nın Köln kentinde bu ayın başlarında saldırıya uğrayan Süryani - Ortodoks cemaatine ait "St. Simon Zaite" kilisesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.Chorweiler semtindeki kiliseyi ziyaretinde AA muhabirine açıklama yapan Başkonsolos Erciyes, kilisenin daha önce de iki kez saldırıya uğradığını öğrendiklerini belirterek, bu saldırıların faillerinin bulunması noktasında olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.Kilise Derneği Başkanı Süleyman İnal'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Erciyes, şunları kaydetti:"Kutsal mekanlara yapılan saldırıların hiç birisi, hiçbir şekilde kabul edilemez. Sorumluların bulunmasını istiyoruz. İlgili Alman makamları nezdinde de bunu takip edeceğiz. Kilise olsun, sinagog olsun, cami olsun kutsal mabedlerin dokunulmazlığı vardır ve hiçbir şekilde saldırılara maruz kalmamalıdır. İnsanlar hiçbir endişeye kapılmadan, rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmelidirler."Üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan kilisenin yetkililerinden Joseph Hanna, 30 yıldır ülkedeki tüm toplumlarla ve dinlerle barış içinde yaşadıklarını belirterek, Başkonsolos Erciyes'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.Hanna, "Biz Süryani toplumu olarak saldırganları nefretle lanetliyoruz. İster cami, ister cem evi, ister kilise olsun, neresi olursa olsun biz bu saldırılara karşıyız, biz bu saldırıları asla kabul etmiyoruz." dedi. Süryaniler olarak hiç kimseye zarar vermediklerini ve herkesle barış içinde yaşamak istediklerini kaydeden Hanna, "Bunu yapan kişiler bizi kışkırtmak istiyor, diğer dinlerle bizi karşı karşıya getirmek istiyor ki biz başkasından şüphe duyalım. Ama biz elimizde kanıt olmadığı için şu an biz kimseyi itham etmiyoruz." ifadelerini kullandı.Köln'de 3 Nisan gecesi saldırıya maruz kalan kilisenin camları kırılmış, kapısı hasar görmüş ve duvarlarında maddi hasar oluşmuştu.