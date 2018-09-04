Türkiye’nin karavancıları Gölcük’te buluştu

-İzmir Kamp Karavan Derneği Başkanı Diş Doktoru Atifet Yücel ile röportaj

-Karavancı Selahattin Kumlu ile röportaj

-karavan kampı görüntüleri

-Antalya Kamp Karavan Derneği Başkanı Leyla Özdağ ile röportaj

-karavan kampı görüntüleri

-karavancı Ülkü Döver ile röportaj

-Karavan içi görüntüleri

-karavancı Erdoğan Tezcan ile röportaj



( KÜTAHYA ) -- Simav’ın Gölcük Yörük Yaylası, karavancılarla doldu taştı KÜTAHYA



- Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın bin 450 rakımlı Gölcük Yörük yaylasına, Türkiye’nin bir çok ilinden 50 karavan geldi. Simav Belediyesi tarafından, karavan turizmi için özel bir alan hazırlanan Gölcük yaylasında, karavancıların 9 günlük kamp yapacakları bildirildi.

İzmir Kamp Karavan Derneği Başkanı Diş Doktoru Atifet Yücel, “Doğal bir ortam olan Gölcük’te, yeşil Simav’ımızda, hem ülkemize yeni bir kamp kazandırmanın gururunu yaşıyorum, hem memleketime ekonomik ve sosyal ve kültürel anlamda katkıda bulunmanın keyfini yaşıyorum, çok mutluyum” dedi.

Antalya Kamp Karavan Derneği üyesi Selahattin Kumlu, “ Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Burası gerçekten karavan turizmi ve buna benzer doğa sporları için, son derece iyi ve geliştirilebilecek bir yer. Türkiye’nin tanıtımı açısından da önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Karavancılar özgür insanlardır, özgür olayım dolaşayım, doğayı ve tarihi değerleri,yapıtları göreyim diyen insanlardır” diye konuştu.

93 üyesi bulunan Antalya Kamp Karavan Derneği Başkanı Leyla Özdağ, İzmir Kamp Karavan Derneği’nin Simavlı üyeleri tarafından davet edildiklerini ve keyifli bir kamp yaptıklarını ifade etti.

Özdağ, “Etkinliğin amacı Simav’ı tanıtmaktı. Bunun yanı sıra bizim de bu destinasyonu tanımamız, hem de ülkemize kamp ve karavan turizmine bu destinasyonu kazandırmaktı amacımız. Buraya gelmekten inanılmaz keyif aldık. Simav ve termal turizmi ve doğa turizmi bize çok keyif verdi. Biz kamp ve karavan turizmini ülkeye tanıtmak ile meşgulüz. Ülkemiz bu destinasyonları hazırlarsa, yurt dışına tanıtmak ve Avrupalı turizmcilerin buraya gelmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Karavancı Ülkü Döver, ilk karavanlarını eşinin yaptığını, daha sonra değiştirerek donanımlı bir karavana sahip olduklarını belirtti.

Döver, “Çadırcılıkla başladık, ve sonra karavanla devam ettik. Evimizin önünde karavan olmayınca, kendimizi evde hapis hissediyoruz, bu kadar seviyoruz” ifadelerini kullandı. Karavan turizmi için İzmir’den Gölcük yaylasına gelen Erdoğan Tezcan, “Biz şu anda termal şehir Simav’ın Eynal kaplıcalarına 12 kilometre uzağında bulunan Gölcük krater gölü ve tabiat parkındaki muhteşem bir doğa içindeyiz. Türkiye’deki tüm karavancı ve çadırcı dostlarımızın, kamp ve doğa hayatını seven dostlarımızın, buraları mutlaka görmeleri gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Gölcük Yörük yaylasına İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Tunceli, Mersin, Antalya ve Fransa’dan 50 karavancının geldiği ve bu turizm alanının geliştirilmesi ile ilgili proje hazırlandığı, Simav Belediye Başkanlığı ile işbirliği yapıldığı bildirildi.

(MEİ-EFE)

