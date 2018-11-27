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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu...'Ali Dede' yangında kurtardığı kedileriyle birlikte yeni evinde hayatına devam ediyor

Türkiye'nin gündemine oturmuştu...'Ali Dede' yangında kurtardığı kedileriyle birlikte yeni evinde hayatına devam ediyor

ALİ MEŞE'NİN YENİ EVİ

Yardım Kampanyası 

-KEDİLERİNİ SEVMESİ
-ALİ MEŞE RÖP
-DETAYLAR
-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( BOLU ) Türkiye'nin gündemine oturmuştu..."Ali Dede" yangında kurtardığı kedileriyle birlikte yeni evinde hayatına devam ediyor- Ali dede yeni evinde kedileriyle birlikte yaşıyor BOLU

- Bolu’nun Mudurnu ilçesinde evi yanan 83 yaşındaki Ali Meşe, yangında kurtardığı kedileriyle birlikte yardımlarla yapılan yeni evinde hayatına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi Ordular Köyü’nde oğlu ve eşiyle birlikte yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe’nin evi Ocak ayında sobayı yakmak istediği sırada çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evinde beslediği kedisini de kurtararak dışarı çıkan Ali Meşe için Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yardım kampanyası düzenlendi.
Vakıf ve yardımseverlerin desteğiyle Meşe’nin yanan evinin hemen bitişiğine tek katlı yeni bir ev inşaa edildi. Yapımı biten evine yerleşen Ali Meşe, yangında kurtardığı kedileri ve ailesiyle birlikte hayatını sürdürüyor. Yeni evinden memnun olduğunu belirten Ali Meşe, evin inşaatında çalışan ustaların da tanıdıkları olması sebebiyle yeni evinin özenle yapıldığını söyledi.

Havaların soğuk olduğu günlerde Bolu kent merkezinde kalan oğlunun yanına giden Ali Meşe, köyünü özlediğini belirterek, “Bolu’da vakit geçiremiyorum. O yüzden kendi evime geldim. Burada komşularıma çıkıyorum. Bolu’da kahveye gittiğimde yabancı oldukları için konuşamıyorum” dedi.
Sağlık durumunun iyi olduğunu ancak zaman zaman başının döndüğünü kaydeden Ali Meşe, kedilerinin de yanından hiç ayrılmadığını kendisiyle evde kaldıklarını ifade etti.

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