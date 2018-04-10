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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu'nun Duhok temasları (1) - DUHOK

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu'nun Duhok temasları (1) - DUHOK

- Karaçay ve beraberindeki heyetin kapıda karşılanması - Karaçay ve beraberindeki heyetin Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile bir araya gelmesi - Habur’un Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı - Karaçay ve beraberindeki heyetin Habur’un Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı Müdürü Hamid Ali ile bir araya gelmesi - Karaçay ve beraberindeki heyetin Habur Gümrük Kontrol Müdürü Süleyman Berwari ile görüşmesi - Karaçay ve beraberindeki heyetin gümrük kalite kontrol merkezindeki incelemeleri - Karaçay ve beraberindeki heyetin ayrılışıTürkiye’nin Erbil Başkonsolosu'nun Duhok temaslarıERBİL (AA) - Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Habur Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu ve birtakım görüşmeler yaptı.Karaçay ve beraberindeki heyet, ilk olarak Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ile bir araya geldi. Başkonsolos Karaçay, Habur Sınır Kapısı'ndaki ticari ve insani geçişler konusunda Işıktaş’tan bilgi aldı.Habur’un Irak tarafındaki İbrahim Halil Sınır Kapısı Müdürü Hamid Ali ile de daha sonra bir araya gelen Karaçay, ayrıca Habur Gümrük Kontrol Müdürü Süleyman Berwari ile görüştü.Karaçay, görüşmelerinin ardından Duhok ’ta bir Türk şirketinin yapımını üstlendiği Zaho Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve firma yetkililerinden bilgi aldı.Bu temasları sırasında yaptığı açıklamada Karaçay, şunları söyledi:" Duhok ve Zaho’da temaslarda bulundum. Bu temaslarımda daha ziyade Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir unsuru olan sınır kapısında incelemelerde bulundum. Bu ziyaretim kapsamında Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Zaho Tüneli’nin de hangi aşamada olduğu konusunda bilgi aldım."Erbil Başkonsolosu, tünelin 3 bin 600 metre uzunluğunda olduğunu ve Duhok ’u Zaho üzerinden Habur Sınır Kapısı’na bağlayacağını belirtti.
Karaçay, tünelin Türkiye ve Irak arasında çok iyi bir köprü vazifesi göreceği düşüncesinde olduklarını sözlerine ekledi.

Uzunlu Görece Sınır Kapısı Trol 

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