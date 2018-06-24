Türkiye'nin en kısa boylu kadını oyunu kullandı - OSMANİYE
- Elif Kocaman'ın oy kullanacağı okula gelmesi ve oy kullanması - Ağabeyi Fatih Mehmet Kocaman'ın Elif'i kucağında sandığı götürmesiTürkiye'nin en kısa boylu kadını oyunu kullandı - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 72,6 santimetre boyundaki Elif Kocaman, oy pusulasının bulunduğu zarfı ağabeyin kucağında sandığa attıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 72,6 santimetre boyundaki Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için oyunu kullandı.Kocaman oyunu kullanacağı 1006 numaralı sandığın bulunduğu Kadirli Ortaokuluna annesi ve ağabeyiyle geldi.Kimliğini ibraz ederek oyunu kullanan Kocaman, zarfı sandığa, ağabeyinin kucağında attı. Oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet eden Kocaman, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.Kocaman, 2010 yılında "Dünyanın En Kısa Boylu Kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş ancak unvanını 69 santimetre boyundaki ABD'li Bridgette Jordan'a kaptırmıştı.