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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat maske taktı, LÖSEV'e destek oldu - BİŞKEK

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat maske taktı, LÖSEV'e destek oldu - BİŞKEK

- Büyükelçilik çalışanlarının LÖSEV'e destek için maske takması - Büyükelçilik çalışanlarının "Maskemi Takarım , Farkındalık Yaratırım" sloganını söylemesi - Büyükelçilik çalışanlarının "Bu zorlu mücadelelerinde LÖSEV'in ve Büyükelçilik çalışanlarının lösemili çocuklarımızın yanındayız" sloganını söylemesiBİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat'ın yanı sıra elçilik personeli, aileleri ile, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'nun da katıldığı etkinlikte katılımcılar, "Maskemi Takarım , Farkındalık Yaratırım" ve "Bu zorlu mücadelelerinde LÖSEV'in ve lösemili çocuklarımızın yanındayız" sloganı attı.Büyükelçi Fırat, Lösemili Çocuklar Haftası'nın farkındalığa önemli katkı sağlayacağını belirterek, lösemili çocuklara destek olmayı ve hastalığa dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Farkındalık 

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