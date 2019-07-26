Türkiye’nin bilinen dört dipsiz gölünden biri...Sivas'ta bulunan 'Dipsiz Göl' havadan görüntülendi

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( SİVAS -ÖZEL) SİVAS



- Türkiye’nin bilinen dört dipsiz gölünden biri olan Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz göl, yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz göl, görünen akarı ve bağlantısı bulunmaması özelliği ile Safranbolu, Kastamonu ve Yalova’da bulunan Dipsiz göller ile benzer özellikler taşıyor. Volkanik bir göl olduğu düşünülen Dipsiz gölün suyu yer altından çıkıyor. Gölün derinliği bilinmezken yüzeyde göle bağlı herhangi bir kol bulunmuyor. Yüzeye çıkan sular ise yine yerin altından Dipsiz bölge şelalesine ulaşıyor. Türkiye’de Dipsiz göl ismini taşıyan bu dört gölden birisi olan Sivas’ın Dipsiz gölü, özellikle yerli turistlerin de ilgisini çekmekte. Dipsiz gölü görmek isteyen bir çok doğasever, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Doğanşar ilçesine giderek göl kenarında piknik yaparak dinleniyor. Dinlenmek için Dipsiz Gölü seçen bir aile Düzce’den tatil için memleketleri Sivas’a geldiklerini ve Dipsiz gölü görmeden Sivas’tan ayrılmak istemediklerini belirttiler.

