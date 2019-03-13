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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine destek - BAKÜ

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden Ahıska Türklerine destek - BAKÜ

- Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın vatandaşlarla selamlaşması - Özoral'ın 97 yaşındaki Ensar Rizmanov ile sohbeti - Özoral'ın yaşlı bir kadını ziyareti - Yardım kolilerinden detaylar - Toplu fotoğraf çekimiBAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'ın Saatlı ilinde yaşayan Ahıska Türklerine gıda yardımında bulundu.Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruşların temsilcileri ile iş adamları, Saatlı ilinin Kazanbatan köyünde yaşayan Ahıska Türklerini ziyaret etti.Büyükelçi Özoral ve beraberindekiler, 97 yaşındaki Ensar Rizmanov'un evine misafir oldu. Ahıska Türkleri ile sohbet eden Özoral, kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.Rizmanov da Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek en büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından köy halkına gıda paketleri dağıtıldı.

İsaf Gıda Yardımı Çekim 

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